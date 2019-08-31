محرز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه برايتون، المقررة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ودفع جوارديولا بخماسي له مواصفات هجومية يتكون من، رياض محرز وسيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج ودافيد سيلفا وكيفن دي بروين.



وجاء تشكيل السيتي كالتالي:



"إيديرسون - أوتاميندي - ووكر - لابورت - زينتشينكو - دافيد سيلفا - دي بروين - رودري - أجويرو - محرز - ستيرلينج".



وعلى الجانب الآخر، يمثل برايتون كل من:



"ريان - ويب سيتر - بيرن - دونك - مونتويا - برناردو - ستيفنز - بروبر - مارش - تروسارد - موباي".



يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 7 نقاط، بينما يأتي برايتون في المركز الثامن، بـ4 نقاط.

