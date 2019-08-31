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رياضة

مانشستر يونايتد يواصل سقوطه بالتعادل مع ساوثهامبتون

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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واصل مانشستر يونايتد تعثره، بتعادله مع مضيفه ساوثهامبتون 1-1، اليوم السبت، على ملعب "سانت ماري"، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل دانييل جيمس هدف يونايتد في الدقيقة 10، وعادل يانيك فيسترجارد النتيجة لساوثهامبتون في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، يكون مانشستر يونايتد قد رفع رصيده النقطي إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس مؤقتا، فيما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 4 نقاط.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على طريقة اللعب 4-2-3-1، فلعب القائد أشلي يونج كظهير أيسر، مقابل تواجد أرون وان-بيساكا في الجهة اليمنى، وتمركز هاري ماجواير إلى جانب فكتور لينديلوف في العمق، وتناوب سكوت ماكتوميناي مع بول بوجبا على القيام بدور لاعب الارتكاز، مقابل تحرك الإسباني المخضرم كلاعب وسط هجومي بين الجناجين دانييل جيمس وأندرياس بيريرا، وراء رأس الحربة ماركوس راشفورد.

في الجهة المقبلة، لجأ ساوثهامبتون إلى طريقة اللعب 4-2-2-2، فتكون الخط الخلفي من الرباعي سيدريك سواريس ويانيك فيسترجارد ويان بيدناريك وكيفن دانسو، ووقف الإسباني أوريول روميو إلى جانب بيير-إميل هويبرج أمام الخط الخلفي، مقابل قيام سفيان بوفال وجيمس وارد-براوس، بأدواء هجومية على الطرفين، لمساندة ثنائي الهجوم تشي أدامز وداني اينجز.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة مهاجما، وأطلق ماكتوميناي تسديدة عشوائية فوق المرمى بالدقيقة الرابعة، رد عليها ساوثهامبتون في الدقيقة الثامنة بتسديدة من بوفال مرمت بجانب القائم الأيمن.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى جيمس كرة من ماكتوميناي ليسدد في الزاوية العليا اليسرى لمرمى ساوثهامبتون، ووجه هويبرج تسديدة غير مركزة علت مرمى يونايتد في الدقيقة 12.

وكاد جيمس يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14، إلا أن الحارس أنجوس جون تصدى لتسديدته، وعاد الجناح الويلزي ليختبر الحارس الإنجليزي الشاب بتسديدة قوية تصدى لها الأخير باقتدار في الدقيقة 22.

وأحدثت ركنية لمانشستر يونايتد دربكة امام المرمى استغلها راشفورد برأسية من بعد 6 ياردات ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 28، وجرب ماتا حظه بتسديدة فشلت في تشكيل خطورة بالدقيقة 33، وفي الدقائق التالية، حاصر ساوثهامبتون ضيفه في ملعبه لكن محاولاته ارتطمت بأقدام المدافعين قبل أن تصل المرمى.

واقترب راشفورد من تسجيل الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة قوية في مكان وقوف الحارس جون، وأهدر أدامز فرصة خطيرة لساوثهامبتون بالدقيقة 54 عندما وصلته الكرة اثر عمل ثنائي ناجح من بوفال ووارد-براوس، لكنه اختار التسديد فوق العارضة.

جاء هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 58، عندما أبعد دي خيا الكرة اثر ركلة ركنية لتصل إلى دانسو الذي بدوره رفعها على رأس فيسترجارد، فما كان من الأخير إلا أن يغرسها في المرمى.

وسعى ساوثهامبتون لإحراز هدف الفوز من خلال إشراك المهاجم الإيرلندي شاين لونج مكان أدامز، ووقف ماكنوميناي أمام تسديدة بوفال في الدقيقة 64، ودخل نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد إلى تشكيلة يونايتد مكان ماتا وهيريرا، وتلقى دانسو البطاقة الصفراء الثاني في الدقيقة 73، بعد تدخل خشن بحق ماكتوميناي، ليلعب الفريق المضيف بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير.

وأجبر الطرد ساوثهامبتون على إقحام المدافع مايا يوشيدا مكان اينجز، وأجرى يونايتد تبديله الأخير بإشراك المهاجم الشاب مايسون جرينوورد مكان ماكتوميناي، وتلقى راشفورد الكرة في الناحية اليسرى ودخل بها منطقة الجزاء لمكنه سددها ضعيفة تصدى لها الحارس جون بقدمه في الدقيقة 83.

وتقدم جرينوود بالكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية تألق جون في إبعادها مجددا في الدقيقة 89، وتوالى ضغط مانشستر يونايتد على مرمى ساوثهامبتون بهدف استغلال نقص الصفوف، لكن التعادل بقي قائمًا.

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