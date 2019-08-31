المترو: انتشار لفرق الطوارئ بالخط الأول للتعامل الفورى مع الأعطال

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، على أن حركة الخط الأول للمترو تسير بصورة طبيعية ولا توجد أعطال في الخط بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بصورة سلبية على الشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو.



وأضافت شركة المترو، إن هناك متابعة مستمرة للخط للتأكد من عدم وجود أى مشكلات فنية داخل الخط تؤثر على سلامة حركته، وبالتالي تسبب إزعاجًا للمواطنين، خاصة أن الخط الأول للمترو ينقل ما يقرب من مليون مواطن يوميا.



وأشارت شركة المترو، إلي أن هناك انتشارًا لفرق الطوارئ على كل محطات الخط الأول للمترو، وذلك للتعامل الفوري مع أى عطل يحدث داخل الخط.