محافظ أسوان خلال عام.. حل مشكلة أهالي النوبة أبرز الإيجابيات

على الرغم من أن محافظة أسوان من المحافظات السياحية، إلا عدد من المحافظين فشلوا في أثناء توليهم لمسئوليتها في الارتقاء بها والرفع من شأنها، بل أن البنية التحتية ومستوى النظافة مع مرور الوقت يتدهور بشكل كبير، حتى إن في الآونة الأخير سادت حالة من الاستياء والسخط في الشارع الأسواني نتيجة التدني في مستوى الخدمات، والعديد من أوجه القصور التي تعانى منها المدينة الجميلة.



وترصد 'الدستور' أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية لمحافظ أسوان.

من أبرز الإيجابيات التي تحتسب لمحافظ أسوان، حل مشكلة أهالي النوبة واسترجاع حقوقهم في عهده، حيث قدم محافظ أسوان العديد من التسهيلات لأهالي النوبة حتى يتمكنوا من استرجاع حقوقهم ممن لم يسبق تعويضهم وفاء من الدولة لتضحياتهم في أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضا إنشاء السد العالي، والتي من أبرزها تخصيص 31 لجنة على مستوى مراكز المحافظة لتلقى طلبات التعويضات من أهالي النوبة، واستمرار عمل لجان التعويضات لتلقي تحديد الرغبات دون توقف أيام الإجازات الجمعة والسبت، بالإضافة إلى مد فترة قبول الرغبات لأكثر من مرة.



ومن ضمن النقاط الإيجابية أيضا لمحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم في قضية تعويضات أهالي النوبة، فتح الباب لمرحلة ثانية لتعويضات أهالي النوبة لنسبة المتبقية ممن لم يسبق تعويضهم من الدولة لتضحياتهم في أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضا إنشاء السد العالي، عقب الانتهاء من تسليم المرحلة الحالية حتى يتسنى حصول كافة المستحقين على حقوقهم التي أقرتها الدولة بالشكل المطلوب.



ومن الإيجابيات أيضا التي تحتسب لمحافظ أسوان، في إطار تكريم أحد الرموز في الأعمال الخيرية والإنسانية الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وتقديرا لجهودة في وضع اسم أسوان على خريطة السياحة العلاجية، التجهيز لمشروع تطوير وتجميل ميدان مصر الطيران والذي سيتم تحويله لميدان الدكتور مجدي يعقوب مصمم على أساس وضع تمثال جراح القلب العالمي بوسطه، مع تسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التي حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة.



كما يتضمن تصميم تطوير الميدان، تجميل الجزيرتين التي أمام وخلف تمثال الجراح العالمي، مع تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونة على جانبي كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.



ومن الإيجابيات لمحافظ أسوان في القطاع التعليمي، دخول 14 مدرسة جديدة خلال هذا العام الدراسي للخدمة، والتي تم إنشاؤها حديثا للتعليم العام، والفني بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث يصل إجمالي التكلفة المالية إلى 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تماما، فيما جاري إدخال المرافق العامة لـ5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.



أما من الإيجابيات التي تحتسب لمحافظ أسوان في منظومة المرافق الخدمية، افتتاح نفق المشاة بمحطة سكك حديد كوم أمبو والذي تم إنشاؤه وتشغيله مؤخرا، وتبلغ تكلفته 7.5 مليون جنيه، حيث ساهم في تحقيق الربط بين غرب وشرق مدينة كوم أمبو بطول 70 مترا، وذلك للحفاظ على آمان وسلامة أرواح المواطنين من حوادث القطارات.



من الناحية الإيجابية، لحل مشكلة البنية التحتية في محافظة أسوان، سيتم تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تصل إلى 1، 2 مليار جنيه، والذي سيساهم بدوره في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة الشباب الأفريقي، وذلك يأتي في إطار تنفيذ تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



كما أن هناك تجهيزات جارية بين الجهات المعنية لإعداد المخطط العام لمشروع إحلال وتجديد البنية الأساسية لمدينة أسوان من مياه شرب وصرف صحي، وذلك تمهيدا لعرض المخطط في صورته النهائية على قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



كما وجه محافظ أسوان، بضرورة الالتزام بوضع أسبقيات للمناطق المستهدف تنفيذ الأعمال بها والتي تقع في مساراتها تدفق للحركة السياحية أو تنظيم للأحداث والمؤتمرات الكبرى المتوقعة لضمان عدم تأثير الأعمال الجارية على استعدادات المدينة للموسم السياحي، وخاصة بالمدخل الشمالي والجنوبي للمدينة وطريق السادات والكورنيش، ومنطقة فيلة.



أما بخصوص أبرز السلبيات لمحافظ أسوان منذ توليته مسئولية المحافظة:

فشل محافظ أسوان في حل مشكلة تفاقم القمامة التي تغرق شوارع المدينة السياحية بأكملها، ولن يستطيع إدارة هذه المنظومة بكل المقاييس، حيث إن من المفترض أن يتم للارتقاء بهذه المنظومة من خلال الخطوات التالية، تجميع كميات القمامة والمخلفات بالحاويات الكبيرة المنتشرة في الأحياء والشوارع على مستوى المدينة بأكملها، ثم يتم بعد ذلك رفعها من الحاويات بواسطة السيارات تصل حمولتها إلى حوالى10طن ونقلها إلى المحطة الوسيطة بمنطقة المحمودية، وبعدها من المفترض أن يتم رفع جميع الكميات المجمعة بسيارات أكبر منها في الحمولة ونقلها إلى المدفن الصحى بمنطقة العلاقى.



ومن أبرز المشكلات التي فشل في حلها محافظ أسوان منذ توليته منصبه، السيطرة على وسيلة "التوكتوك"، وتنفيذ العقوبات الرادعة لكل من يخالف القوانين من أصحابها، حيث إنه نتج عنها العديد من حوادث السير التي حصدت أراوح عدد كبير من أهالي المحافظة، وذلك نتيجة القيادة المتهورة من قبل قائدي هذه الوسيلة، فضلا عن أنها كانت سببا رئيسيا في تفشي السرقة وحوادث الخطف المختلفة داخل المحافظة.



ومن المشكلات أيضا التي فشل في حلها محافظ أسوان، مشاكل الصرف الصحي، حيث إنه ما زال تعاني العديد من القرى والمناطق من عدم وجود شبكات، صرف صحي، بالإضافة إلى مشكلات أنقطاع المياه المتكررة، وحرمان عدة مناطق من مستوى جيد للخدمات سواء مياه أو صرف صحي أو مواصلات آدمية.



ومن المشكلات التي فشل في حلها محافظ أسوان، مشكلة تضرر أهالي المناطق المجاورة من مصنع كيما، من إنبعاث الإدخنة التي تسبب أضرار بيئية وصحية بالغة للمواطنين خاصة على المقيمين من المناطق السكنية المجاورة المصنع، حيث إنه في بعض الأحيان يتم تشغيل المداخن المخالفة للاشتراطات البيئية بأقصى طاقة لها.



وترصد "الدستور" أبرز المشروعات القومية بمحافظة أسوان، والمراحل التي توصلت إليها، حيث إن منها من المتوقع افتتاحه خلال هذا العام، وأخرى جار العمل فيها.



مشروع 'مجمع كيما2'، حيث إنه من المتوقع افتتاحه خلال هذا العام، وتصل استثمارته إلى 11، 6 مليار جنيه، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمصنع الجديد لإنتاج 1200 طن من الأمونيا يوميا، وإنتاج 1575 طن من سماد اليوريا يوميا بإجمالى 570 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على تجهيز المصنع الجديد وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، وإنه لن ينتج عنه أى إنبعاثات، وسيتم استخدام ثانى أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التي ستعمل به على أعلى مستوى.



ومن ضمن المشروعات القومية الواعدة استثماريا بمحافظة أسوان، مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، حيث تم التشغيل الفعلي لـ21 محطة شمسية حتى الآن تنتج حاليا ألف ميجا وات على الشبكة القومية الموحدة من إجمالي 32 محطة مستهدف تشغيلهم خلال العام الحالي لإنتاج 1650 ميجا وات كمرحلة أولى من إجمالي 42 محطة ستنتج 2050 ميجا وات، بما يعادل ذلك إنتاج السد العالي.



ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسوان، مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة في المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة 9 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمات متكاملة يستفيد منها المشروع، وأهالي بنبان والقرى المجاورة، وهو الذي يتوازى مع دراسة الاستفادة من العمالة المدربة والغير منتظمة التي تعمل حاليا في مرحلة إنشاء المحطات الشمسية في مشروعات مستقبلية مماثلة وخاصة أن هذه العمالة اكتسبت الخبرات الكبيرة من العمل في المشروع لتكون مؤهلة في هذا المجال المهم.



كما أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية وصندوق تحيا مصر في قطاعات عديدة لمحافظة أسوان، باعتمادات تصل لحوالي 609 ملايين جنيه، منها 320 مليون جنيه دعما من صندوق تحيا مصر، و289 مليون جنيه دعما من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، حيث إن هذه المشروعات ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، وذلك ضمن العوائد والمكتسبات التي ستكون ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.



ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة، وتطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بطاقة 18 سريرا، وتشطيب توصيل المرافق لمشروع الإسكان بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلا عن مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة، وترفيق المنطقة الحرفية بقرية الجنية والشباك بمركز نصر النوبة، وأيضا إنشاء مركز صندوق تحيا مصر الطبي للغسيل الكلوي بطاقة 40 كرسي.



ومن أبرز مشروعات النقل التي تشهدها محافظة أسوان، والتي ستساهم بدورها في حل الأزمة المرورية وهم مشروعي المحور البديل لخزان أسوان وكوبرى كلابشة الجديد.



ويعد كوبري كلابشة الجديد، والذي يقع على نهر النيل، من المشروعات التي ستساهم بدورهها في ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى، وتبلغ تكلفتة المالية إلى 642 مليون جنيه، ويصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 مترا، حيث أنه يضم 10 كبارى و6 أنفاق، ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان، ومن المخطط الانتهاء من المحور المهم بنهاية العام الحالى.



أما مشروع محور خزان أسوان الحر، سيكون بديلا لكوبري الخزان القديم، حيث إنه سيساهم بدوره في ربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوي الغربي "أسوان القاهرة" عابرا نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعي الشرقي "أسوان القاهرة"، وأيضا ربطه بطريق "أسوان أبوسمبل"، وتصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 2 مليار جنيه، كما يبلغ طول المحور التنموي الجديد 5.4 كم، وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون المحور من مداخل ومخارج، وكوبري بطول 2050 مترا، منها كوبري ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا.



كما أنه سيضم 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا، وجزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا، وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم، ومخطط القيادة السياسية الانتهاء من هذ المشروع المهم خلال عامين.