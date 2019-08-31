تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.



وكشفت الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته علي "فيس بوك" أن أقرب الأسماء لمساعدة فايلر المدير الجديد للنادي الأهلي هو الثنائي ديفيد سيسا وتوماس بينجيلي، وأن سيد عبد الحفيظ مستمر مديرًا للكرة في الأهلي، وسامي قمصان الوحيد المستمر في الجهاز الجديد".