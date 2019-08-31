كشف حساب محافظ الشرقية.. وصول مياه الشرب للأهالي والقضاء على القمامة

تزامنا مع مرور عام على حركة المحافظين الأخيرة، وتعيين محافظين جدد بعدد من المحافظات، ترصد "الدستور" كشف حساب محافظ الشرقية، من إنجازات استطاع تحقيقها وما عجز عنه منذ توليه إدارة المحافظة.



تولى المحافظ الحالي حقبة محافظة الشرقية خلفا للواء خالد سعيد المحافظ الأسبق، وكان من أهم إنجازات المحافظ الحالي هو كسر الجليد بينه وبين الجمهور، بعد أن بني المحافظ الأسبق سورا خرسانيا حال بين تواصله مع أهالي المحافظة، فأصبح رقم محافظ الشرقية الحالي متاحا بين أيدي جميع الأهالي لإرسال الشكاوى والمطالب عليه، وسرعان ما يتم نشر الشكوى على البوابة الإلكترونية وما قام به المحافظ من خطوات لحلها.



وقد أطلق محافظ الشرقية مبادرتين هامتين، أولهما مبادرة "الزقازيق خالية من القمامة"، لما تعانيه مدينة الزقازيق من انتشار القمامة بصورة تشوه جميع الشوارع، وقد انتشرت القمامة بشكل ملحوظ وانتشر نباشين القمامة مما جعل حل الأمر شبه مستحيل.



وقد شملت المبادرة مناطق "طلبة عويضة - أحمد إسماعيل -القومية- امتداد طريق الغشام - موقف المنصورة والمناطق المحيطة بها - شوارع تقسيم المعلمين - حي الزهور"، كبداية للتخلص من القمامة في المدينة جميعها، وقد نجحت المبادرة في حل ما يقرب من نصف المشكلة، ولكن لم يتم القضاء عليها بشكل نهائي بسبب وجود النباشين.



أما عن المبادرة الثانية فهي مبادرة زراعة الأشجار المثمرة، والتي انطلقت في شهر مايو الماضي، بحضور المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وقيادات نقابة المهن الزراعية بالشرقية، لزراعة عدد من الأشجار المثمرة بالمحافظة، وبدأت المبادرة بالمدرسة الثانوية الفندقية بالزقازيق، تمهيدا لتعميها بجميع المناطق.



كما تبنى محافظ الشرقية مبادرة لصون زراعة وصناعة البردي، والذي تشتهر به قرية القراموص بمركز أبو كبير، والمعروف عنها عمل جميع الأهالي بالقرية في زراعة وصناعة وتلوين أوراق البردي.



وقرار تشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة ورق البردي، وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادي بمنظمة اليونسكو لتوضيح القيمة العالمية والاستثنائية للتراث المصري.



وعن تنفيذ طلاء واجهات المباني باللون الموحد، أطلت محافظة الشرقية 971 مبنى باللون الموحد للعقارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة لتطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة والتي تشمل تطوير المناطق العشوائية وتركيب بلاط الأنترلوك، وذلك من إجمالي 6119 مبنى مقرر طلائهم، بنسبة تنفيذ 15.8% من إجمالي المباني المستهدف طلاءها بنطاق المحافظة.



كما تغلبت المحافظة على تكسير الشوارع المرصوفة بتركيب بلاط الإنترلوك، والذي يمكن فكه وتركيبه بعد إدخال المرافق مثل المياه والغاز الطبيعى، على عكس الرصف بالأسفلت.



وعن محطات مياه الشرب، فقد أعلن مصدر بديوان عام محافظة الشرقية أنه خلال عامي 2018 - 2019، جري تنفيذ أعمال 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب، لدخولها الخدمة طبقا للمواعيد المحددة، مابين إنشاء محطات مياه شرب ووحدات مياه فائقة الجودة، وشبكات مياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف المصدر أن الأعمال شملت توسعة محطة مياه ههيا والتي تعمل بطاقة 102 ألف تر مكعب، وتؤدى الخدمة لمراكز "ههيا وديرب نجم والإبراهيمية، وإنشاء مروق لـمـحـطة مياه الحسينية، وإنشاء محطة مياه تلراك، وإنشاء محطة مياه مشتول السوق، بالإضاقة إلى أعمال توسعات محطة مياه فاقوس، وذلك إجمالي تكلفة مالية بلغت مليار و255 مليون جنيه.



وعن القطاعات التي لم تشهد إنجاز في عهد محافظ الشرقية الجديد هي قضية السياحة الداخلية، والتي أفاد محافظ الشرقية في حوار سابق له لـ"الدستور"، أن إمكانية تطوير سياحة الشرقية الداخلية هو أمر خارج عن إرادته لما تحتاجه المحافظة لميزانية ضخمة في هذا الشأن، حيث إن أغلب المناطق الأثرية نائية، ولا تحيطها الشوارع المرصوفة ولا المرافق ولا الخدمات، ولا يجد فنادق بمحيطها، مؤكدا انه لا بدّ للوزارات المعنية التعاون م المحافظة في هذا الشأن.



وتقوم محافظة الشرقية بمحاولات للحفاظ على قيمة هذه الأماكن الأثرية بتنظيم زيارات من المدارس، للأماكن الأثرية، وتعريف التلاميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بأهمية هذه الأماكن.