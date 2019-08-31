الأهلي يعين أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى

استقر النادى الأهلى على تعيين أحمد ناجى فى منصب مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى رينيه فايلر.



وطلبت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء عدم الإبقاء على أفراد الجهاز السابق للفريق، ومنح الفرصة لوجوه جديدة.



ويبحث الأهلى عن مدرب أحمال للعمل مع الجهاز الفنى، وتم ترشيح أكثر من اسم سيتم عرض ملفاتهم على "فايلر" لحسم الأمر، بينهم وسام صفوت، محلل الاداء السابق بالفريق.