كشف المحافظ فى سنة.. إعلان بورسعيد خالية من العشوائيات

تعد فترة تولي محافظ بورسعيد الحالي هي الأعلى في معدلات الإنجاز لكل المشروعات القومية، التي تتم على أرض المحافظة بشرقها وغربها، كما تعد فترته هي الأسرع والأميز على مستوى الجمهورية للتخلص من العشوائيات، بعد أن نجح بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة في إزالة أكبر بؤرتين عشوائيتين بعزبة أبوعوف وشارع البترول؛ لإعلان بورسعيد أول محافظة مصرية خالية من العشوائيات عام 2018.



كما أطلق المحافظ خلال فترة توليه مبادرة "حدائق بلا أسوار" التي تخلص خلالها من كل الأسوار التي تحيط بالحدائق والأشجار المشوهة للنظر، وعهد إلى إضاءتها جميعًا، ونفذ معظم الأعمال بجهود رجال الأعمال والتجار دون تحميل المحافظة أعباء مالية كبيرة.



كما نجح المحافظ في الحصول على دعم وزارة الشباب في استكمال ملاعب الهوكي الموقف بها الأعمال منذ 20 عامًا، وضمها لإقامة أكبر مدينة رياضية بمدن القناة، وانتهت أعمالها خلال العامين الماضيين وافتتحها الرئيس بالفيديو كونفرانس منذ أشهر.



كما نجح أيضًا في تطوير قطاع التعليم، ومنها رفع كفاء عدد الفصول بعدد 154 فصلًا خلال عام 2017-2018 وبزيادة 30% فصولًا إضافية قبل بدء العام الدراسي، واحتلت محافظة بورسعيد المركز الأول في الأبنية التعليمة على مستوى محافظات مصر كثافة وتحضر وشكل عام، وتم استيعاب 100% من نسبة استقبال طلاب رياض الأطفال هذا العام نتيجة زيادة عدد الفصول، كما نجح المحافظ في مبادرة القضاء على الدروس الخصوصية والسناتر المنتشرة في الأحياء عن طريق شن حملات لتشميعها.



كما تم في عهد المحافظ بناء مجمع الصناعات الصغيرة المعروفة بـ"58 مصنعًا" والتي تتنوع أنشطتها بين (ملابس جاهزة – الكرتون – الجلود- البلاستيك) وتبلغ مساحتها 13800م2، وتتراوح مساحة المصنع الواحد من 180 إلي 200م2، وتعد محافظة بورسعيد رائدة في تطبيق هذا النموذج من المصانع التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ تسليم الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عقودها للشباب إيمانًا منه بأهمية الشباب وتمكينهم ليكونوا صغارًا للمستثمرين، وبالفعل أثبت الشباب نجاحهم بعد أن غزت منتجاتهم الأسواق المحلية، واتجه بعضهم للتصدير، لاسيما مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة التابعة لهيئة التنمية الصناعية 118 مصنعًا مجهزة بالتراخيص تم الانتهاء من إنشائها وجاهزة للافتتاح بمساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 م2.



كما باشر المحافظ خلال الفترة الماضية عملية تطوير وتأهيل المنشآت الصحية من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تطبق فيها المنظومة تليها محافظات الجمهورية.



وفي سياق آخر أخفق المحافظ في عدد من التصريحات التي بدورها أدت إلى اشتعال الأزمة بالشارع البورسعيدي كتصريحاته مع راديو المحافظة حول رفع أصحاب البطاقات الاستيرادية من الحصص الاستيرادية الصغيرة "2400"، ليشتعل الشارع البورسعيدي من تلك التصريحات، لتتراجع عقب ذلك صفحة المحافظة بنفي تلك التصريحات رغم تداول مقطع الفيديو بتصريحات المحافظ على كلة صفحات التواصل الاجتماعي.



تمثال عبد المنعم رياض:

إزالة تمثال البطل عبد المنعم رياض من مكانه، وظهر في مقطع فيديو «الونش» وهو يحمل التمثال من مكانه بشكل مُهين، مما تسبب في كسر تمثال البطل، ليأتي المحافظ حاملًا تصريحه الجاهز بالاعتذار عن الواقعة، متهمًا كل من تحدث بهذا الشأن بأنهم من "أهل الشر".



ومن الوقائع أيضا التي أثارت الرأي العام عندما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه محافظ بورسعيد وهو في حملة للسيطرة على الأسعار، حيث أجبر بائع خضروات على بيع كيلو الطماطم بسعر 2 جنيه للكيلو بدلا من 8 جنيهات، وكذلك بيع كيلو البصل بجنيه واحد فقط، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لما قام به المحافظ، حيث رأى البعض أن هذا الإجراء صحيح ينبغي اتخاذه من قبل الدولة للسيطرة على جشع التجار، بينما يرى البعض أن المحافظ أخطأ، حيث إنه بهذه الطريقة لم يسيطر على الأسعار، بل ظلم البائع دون غيره، وأن هذا البائع هو أضعف حلقة في التجار الكبار، ليخرج المحافظ معتذرًا عن تلك الواقعة أيضا في تصريحات صحفية.



وأثار المحافظ أيضا الرأي العام بعدما قام مواطن باستيقاف محافظ بورسعيد أثناء جولة الأخير بالأسواق، وشكا المواطن له من غلاء السكر، وأن الكيلو أصبح سعره 14 جنيها، فرد عليه المحافظ وهو في حالة من العصبية متهما إياه قائلًا: "أنت إخواني أنا عارفك كويس أمسكوه"، مشددا على أن الكيلو يباع بـ7 جنيهات فقط، وبعد أن ثار الشارع ضد المحافظ خرج كعادته معتذرًا، وكلف مجدي الخضر وكيل مديرية التموين ببورسعيد باصطحاب المواطن إلى أحد الأسواق الذي يباع فيه السكر بذلك السعر.



فيديو أطفال التهريب:

نشرت الصفحة الرسمية للمحافظة مقطع فيديو لمجموعة أطفال ألقي القبض عليهم بتهمة التهريب أثناء قيام المذيعة سلوى حسين، المسئول الإعلامي في المحافظة، بمحاورة الأطفال بعد القبض عليهم، وانتقد كل المشاهدين اللقاء، واصفينه بأنه يفتقد كل معاني الإنسانية وإدارة الحوار، وبعد موجة الانتقاد النارية التي وجهت للمذيعة، خرجت لتدافع عن نفسها، قائلة: "أنا عبد المأمور"، في إشارة منها إلى أن إجراء الحوار بهذا الشكل كان تنفيذًا لأمر مباشر من محافظ بورسعيد.



ويأتي دور المحافظ في الدفاع عن نفسه كالعادة، إلا أنه بدلًا من أن يجد لنفسه مخرجًا من أزمته، ألقى بتصريح ناري أكسبه مزيدا من العداوة والانتقاد، وذلك بسبب مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية قال فيها: "الفيديو السالف ذكره قد تم تسريبه لصفحة المحافظة" ليخرج بعدها في أحد البرامج التلفزيونية كضيف للحلقة، معلنًا اعتذاره وأسفه عما بدر منه.