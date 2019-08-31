التنظيم والإدارة: صرف أجر كامل لموظفي الدولة أثناء فترة التدريب

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحقية موظفي الدولة اعتبار مدة التدريب فترة عمل يستحق عنها أجرا كاملا، مع إلزام الموظف الذي يتم تدريبه خارج مصر بقضاء ستة أشهر على الأقل في الخدمة بجهة عمله الأصلية أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول، كما يلتزم الموظف الذي تم تدريبه داخل مصر بقضاء ضعف مدة التدريب في الخدمة.



وأضاف التنظيم والإدارة، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عنه رقم 2 لسنة 2019، أنه في حال مخالفة الموظف المتدرب الالتزام بتلك التعليمات ينبغي على جهة العمل التابع لها استرداد مصروفات التدريب من الموظف، مع إحالة الموظف المنقطع عن التدريب دون عذر للتحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.

