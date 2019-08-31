الإحصاء: إضافة 400 ألف بطاقة تموينية جديدة خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استبعاد 4.2 مليون شخص من مستفيدي الدعم التمويني، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين إلى 63.6 مليون شخص خلال الربع الأول من 2019، مقابل 67.8 مليون مستفيد في الربع المناظر من 2018.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة المعلوماتية الصادرة عنه لشهر أغسطس، إلى ارتفاع عدد البطاقات التموينية الذكية إلى 21.3 مليون بطاقة حتى نهاية الربع الأول من 2019 مقابل 20.9 مليون بطاقة خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 400 ألف بطاقة جديدة خلال عام.



وفي سياق متصل، أظهر الإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد المحاضر المحررة بمعرفة أجهزة الرقابة إلى 59.4 ألف محضر خلال مارس 2019 مقابل 45.5 ألف محضر خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وتركز العدد الأكبر من تلك المحاضر في مخالفات المواد البترولية والأسواق بعدد 35.3 ألف محضر، تليها مخالفات المخابز بعدد 24.024 ألف محضر، ثم مخالفات المطاحن بعدد 43 محضرًا.