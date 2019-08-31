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مصر

السكة الحديد: تفعيل الغرامات يساعد فى استقرار المرفق

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أكدت هيئة السكة الحديد أن تفعيل الغرامات المالية على ركاب السكة الحديد المخالفين يسهم بصورة كبيرة في تقليل الأخطاء التي يتركبها الركاب بصورة مستمرة داخل المرفق.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن هناك الكثير من الركاب يرتكبون الكثير من الأخطاء داخل القطارات، وهو ما يؤثر على المرفق بصورة سلبية وسلامة الرحلات، إلى جانب ذلك تتسبب بعض تصرفات الركاب الخاطئة في انزعاج ركاب آخرين.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك بعض التصرفات تتسبب في زعزعة أمان المرفق، مثل التسطح على العربات، وكذلك الركوب بمواد قابلة للاشتعال قد يؤثر سلبًا على أمان الركاب داخل المرفق.

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