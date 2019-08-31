الإحصاء: مليار جنيه زيادة فى مخصصات الدعم التموينى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مخصصات الدعم التمويني سجلت ارتفاعًا إلى 70 مليار جنيه، خلال الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019، مقابل 69 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت مليار جنيه خلال عام، رغم جهود تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم.



ولفت الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن إجراءات تحرير أسعار المحروقات أسهمت في تقليص مخصصات دعم السلع البترولية إلى حدود 55.5 مليار جنيه خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالي 2018-2019 مقابل 64.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 8.6 مليار جنيه خلال عام.

