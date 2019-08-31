إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت، إخلاء سبيل 5 متهمين بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة.



ويواجه المتهمون بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان.