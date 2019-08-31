التضامن: إتاحة 1.5 مليون يومية عمل في "سكن كريم"

قال محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج "سكن كريم"، إنه تم رصد تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة.



وأضاف "هاشم" في تصريحات صحفية، أنه تم إتاحة أكثر من 1.5 مليون يومية عمل، كما تم تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج "سكن كريم" بدأت في بداية 2018 واستهدفت توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج "تكافل وكرامة" بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.



وأضاف أن الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج شملت أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية في 17 مركزًا بالمحافظات الخمس وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي.