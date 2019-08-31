رئيس اتحاد كرة السلة: تلقينا إشادة دولية بمنتخب السيدات

أعرب الدكتور مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن فخره الشديد بتكريم الاتحاد الدولي لكرة السلة للأسطورة مدحت وردة، على هامش افتتاح كأس العالم بالصين.



وقال في تصريحات اليوم: " فخورون بتكريم النجم الكبير مدحت وردة، إنه لشرف كبير لكرة السلة المصرية هذا التكريم العالمي للأسطورة مدحت وردة الذي قدم الكثير لكرة السلة".



وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة خلال وجوده في الصين لحضور افتتاح كأس العالم: "تلقينا إشادة دولية وإفريقية بمنتخب مصر للسيدات الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية بالسنغال، لما يضمه من عناصر واعدة صغيرة في السن، ينتظرها مستقبل كبير في عالم كرة السلة على المستويين القاري والدولي".



وأبدى إعجابه بحفل افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن إقامة الافتتاح قبل يوم من بدء المباريات جعله مبهرًا ومنظمًا، وترك المساحة اللازمة من الوقت لتجهيز الملعب لاستضافة المباريات.