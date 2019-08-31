"طائرة مصر" تتوج ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية

فاز المنتخب المصري للكرة الطائرة للرجال على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة وحصل على الميدالية البرونزية في منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب وتختتم اليوم.



وشهدت المباراة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك في ختام لقاءات المنتخب المصري بدورة الألعاب الإفريقية.



كان المنتخب المصري فاز على المغرب بنتيجة 3 /1 في رابع مواجهاته بالمنافسة، بينما خسر أمام نظيره الجزائري صفر/3 فى ثالث لقاءاته، وفاز على الرأس الأخضر بنتيجة 3 /صفر، وخسر من الكاميرون 3 / صفر.



وتتربع مصر على عرش الرياضة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالمركز الأول بعدد ميداليات وصل إلى 272 ميدالية بواقع 101 ذهبية و98 فضية و73 برونزية.



ويتبقى لبعثة مصر المباراة المقامة حاليا في التنس الأرضى "فرق" لتحديد الفائز بذهبية الفرق للرجال.



