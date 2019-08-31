غرق طالب بحمام سباحة نادي في 6 أكتوبر

لقى طالب مصرعه غرقًا في حمام سباحة خاص بناد تابع لإحدى النقابات بمدينة 6 أكتوبر.



وكان قسم شرطة أول أكتوبر قد تلقى بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص في حمام سباحة خاص بناد تابع لإحدى النقابات.



انتقل الرائد إسلام المهادى، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية "محمد فتحى" طالب، 16 سنة، غرق في حمام السباحة الخاص بالنادي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.