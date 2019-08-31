واشنطن تفرض عقوبات على خلفية عمليات نقل النفط إلى سفن كورية شمالية

ذكرت الحكومة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على شخصين وثلاثة كيانات لتعاونهم مع كوريا الشمالية في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.



وذكرت وزارة الخزانة يوم السبت، أن العقوبات الأمريكية ستفرض على شخصين وشركتي نقل مقرهما تايوان وشركة مقرها هونج كونج وستضم تجميدات للأصول. كما قالت إن عمليات نقل النفط ساعدت كوريا الشمالية على الالتفاف حول عقوبات الأمم المتحدة.



وقالت الوزارة إن رئيس إحدى الشركتين التايوانيين وشركاه استخدموا سفينة لنقل 1.7 مليون لتر من المنتجات النفطية إلى سفينة ترفع علما كوريا شماليا في فترة بين شهري أبريل ومايو العام الماضي.



وقدموا تقارير كاذبة بأن المنتجات متجهة إلى الفلبين.



ويقول مسئولون بوزارة الخزانة إن نفس السفينة أجرت عملية نقل مشابهة مع سفينة كورية شمالية أخرى في يونيو العام الماضي.