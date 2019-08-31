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عالم

الشؤون الإسلامية السعودية توزع 284 ألف نسخة من المصاحف على الحجاج المغادرين

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
عمرو رشدى
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وزعت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمدينة المنورة أكثر من 284060 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة من مختلف الإصدارات والأحجام من المصاحف وترجمات معاني القرآن بأكثر من عشرين لغة عالمية، على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتحمل هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج الكثير من المعاني العظيمة والرسائل المهمة التي تجسد عناية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما والقرآن الكريم الذي يعد منهج الحياة لكل المسلمين.

وكانت الوزارة قد بدأت تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة توزيع المطبوعات، وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب الإرشادية على حجاج بيت الله الحرام، مع بدء مغادرتهم عبر الفرق الميدانية التابعة للوزارة عبر نقاط التوزيع في جميع منافذ المملكة: البحرية، والجوية، والبرية، التي يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم مناسك الحج والعمرة.

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