النمسا تحذر من تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى دول غرب أوروبا

حذرت مصادر أمنية نمساوية من تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى دول غرب أوروبا، مشيرة إلى وصول 13 قاربًا للاجئين إلى اليونان في ساعة واحدة فقط هذا الأسبوع.



وقالت مصادر في وزارة الداخلية النمساوية- في تصريح اليوم السبت- "إن مئات المهاجرين يتدفقون يوميًا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث رست 16 قاربًا تحمل نحو 650 شخصًا لاجئا يوم الخميس الماضي".



ولفتت المصادر إلى تأكيد الشرطة اليونانية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى أن أكبر عدد من الوافدين خلال ثلاث سنوات وصل خلال ساعة إلى جزيرة ليسبوس.



ومن جانبها، قالت وسائل إعلامية نمساوية "إن الحكومة اليونانية استدعت السفير التركي على إثر هذا القدوم الجماعي للاجئي"ن، مشيرة إلى أن السفير التركي أكد رفضه زيادة عدد اللاجئين الذين يمرون عبر تركيا إلى اليونان، وأكد التزام بلاده باتفاقية اللاجئين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي لعام 2016، والتى تنص على الحد من المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا".



ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين توضيحهم أنه لم يحدث مثل هذا النزوح الجماعي منذ عام 2016، حيث ارتفع عدد اللاجئين الوافدين إلى اليونان إلى حوالي 7 آلاف شخص في أغسطس الجارى، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، موضحا أنه وفقا لمنظمات الإغاثة، فإن معظم الوافدين يأتون من أفغانستان.