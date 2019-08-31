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مصر

المعلمين: صرف 20 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المستعصية

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عن رفع النقابة قيمة تأمين صندوق الزمالة للأعضاء إلى 23 ألف جنيه.

وأوضح خلال الاجتماع، المنعقد الآن، بنقابة المهن التعليمية، لمناقشة الإعانات الخاصة بأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين وقانون النقابة ومعاشات المعلمين، أنه يجب على المصابين بأي من الأمراض المستعصية الستة، عمل تقرير طبي، لصرف الشيك الخاص به، والذي وصل إلى 20 ألف جنيه.

يعقد الاجتماع بحضور إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة، وعدد من قيادات النقابات الفرعية ورؤساء اللجان الفرعية.

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