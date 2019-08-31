أمانة الإفتاء العالمية تصدر عددها الخامس من نشرة "جسور"

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أهمية بحث إشكاليات تجديد الخطاب الديني والدور المطلوب لأداء تلك المهام، مشددًا على أن ذلك بات من واجبات الوقت العظمى التي ينبغي أن يُعنى بها كل مشتغل بالعلم تعليمًا وتعلمًا وبحثًا وإرشادًا.



جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمفتي الجمهورية، التي تصدرت العدد الخامس من النشرة الرسمية الناطقة بلسان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "جسور"، الذي يأتي بالتزامن مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ويحمل عرضًا مستفيضًا لكل قضايا الهجرة المطروحة على الساحة، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة والتقارير المهمة والأخبار الخاصة بالمؤسسات ودور الإفتاء حول العالم، وذلك تماشيا مع أهداف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بشأن تعزيز أواصر التواصل المنشود بين أعضاء الأمانة بعضهم البعض، وسعيًا لعرض ومناقشة كل ما يستجد في حقل الإفتاء في شتى بقاع العالم الإسلامي.



وقدم العدد في باب "عالم الإفتاء" جولة دسمة ومنوعة لأهم أخبار وأحداث المؤسسات والهيئات الإفتائية في العالم الإسلامي، ثم انتقل فريق التحرير إلى باب "أعلام الإفتاء"، حيث استعرض أبرز المحطات المشوقة في حياة سفير الإفتاء فضيلة الشيخ "نوح القضاة"، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية السابق -رحمه الله- الذي أحبه الرسميون والمعارضون في الأردن.



ويستعرض العدد الخامس من "جسور" تحليلًا مهمًّا لـ"مؤشر الفتوى العالمي" حول "التليجرام المدمر"، ولماذا لجأت التنظيمات المتطرفة له لتنفيذ عملياتها الإرهابية.



وفي باب "رؤى إفتائية" يتحدث عن أحد المبادئ الفقهية وتطبيقاتها في الفتاوى، حيث تناول الباب قضية "السيرة النبوية.. وكيف أنها منهج حياة وليس منهجًا حركيًا"، كما تناول العدد الخامس من نشرة جسور في باب "تراث ومعاصرة" مسألة أخرى متعلقة بالعادات الاجتماعية الخاطئة، وهي قضية "ختان الإناث"، وكيف راعت الفتوى مقاصد الشريعة في هذا الأمر.



وفي سياق طرح الإشكاليات تناولت "جسور" في باب "فتوى أسهمت في حل مشكلة" مسألة "التبرع بالشعر لمرضى السرطان"، وكيف حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل فيها.. كما استعرض العدد في باب "مراجع إفتائية" كتاب (الأبحاث المفيدة للفتاوى السديدة) لفضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.



وبشأن الباب الخاص بـ"تطوير المؤسسات الإفتائية" يعرض فريق التحرير موضوعًا جديدًا تحت عنوان "تخطيط المسار الوظيفي المتصدرين للفتوى".



وأخيرًا، وفي باب "منبر المفتين" نشر العدد مقالًا حول كيفية تحريف جماعات التطرف والإرهاب لمفهوم "الهجرة" للتغرير بأتباعهم ولتحقيق أغراضهم المتطرفة.