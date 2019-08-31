إجراءات "الوطنية للإعلام" لضبط العمل الإعلامى

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، آلية الهيئة لضبط العمل فيها وذلك من خلال إحالة عدد من الصلاحيات إلى الهيئة، بجانب إلزامها بعدد من الإجراءات الضرورية لإصلاح العمل داخل الهيئة.



وجاءت هذه الإجراءات كالتالي:



وضع ضوابط محددة لتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة.



وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الإعلامية العامة وتسويتها.



إنشاء مراكز التدريب وتنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة بصفة دائمة ومستمرة.



تشكيل لجان لرصد المحتوى الإذاعي والتليفزيوني للمؤسسات الإعلامية العامة لتحديد مدى التزامها بضوابط وأصول العمل الإعلامي.



وضع منظومة للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بما يمكن الهيئة من إجراء الاستطلاعات.



تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وشراء الشركات أو إدماج شركاتها.