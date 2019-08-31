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مصر

صندوق تطوير التعليم بالوزراء يبحث الاستعدادات للعام الدراسى

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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عقد د. أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مجلس مشروعات التطوير بالصندوق، بحضور مستشاري الصندوق و‏مديرى المشروعات والمدير المالي والإدارى

‏ناقش المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة‏ ‏بالمجمعات التكنولوجية ‏التابعة لصندوق تطوير التعليم للعام الدراسي 2019- 2020، حيث استعرض مديرو المجمعات ‏أوجه الاستعدادات ‏والاحتياجات الخاصة بانتظام العملية التعليمية وتجهيزات المعامل والورش والاحتياجات الخاصة بكل مجمع.

وقال د. أحمد الحيوي، إن عدد الطلاب الجدد الذين سينضمون إلى مجمع الأميرية في العام الدراسي الجديد نحو 182 طالبًا، بتخصصات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أن مجمع أبوغالب استحدث هذا العام تخصص الملابس الجاهزة والذي يضم 84 طالبا، وإجمالي عدد طلبة المجمع في عامه الثاني، 262 طالبًا بتخصصات الكهرباء والملابس الجاهزة.

وأشار «الحيوي» إلى أن مجمع أسيوط، هذا العام انضم إليه 96 طالبًا وطالبة، من المستجدين بتخصصات المجمع الثلاثة، بواقع 32 طالبًا لكل تخصص، وإجمالي طلاب المجمع للمدرسة الثانوية التكنولوجية 224 طالبًا وطالبة، بتخصصات تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن أعداد الطلاب الملتحقين بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم خلال هذا العام الدراسي عددهم 1000 طالب، منهم 550 طالبًا بالمدرسة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (المرحلة الأولى)، و150 طالبًا بالمدرسة الثانوية المهنية نظام الثلاث سنوات، و175 طالبًا بالكلية التكنولوجية المتوسطة نظام السنتين(المرحلة الثانية)، و125 طالبًا بالكلية التكنولوجية المتقدمة نظام السنتين (المرحلة الثالثة).

واستعرض مجلس مشروعات التطوير بالصندوق خلال اجتماعه، استعدادات مشروع المجمع التكنولوجي بأبوغالب لإقامة اليوم التعريفي ‏بالمجمع وتوقيع اتفاقية التعاون الدولية مع الجانب الإيطالي.

كما ناقش اجتماع المجلس، مقترحات تطوير الإدارة الهندسية داخل صندوق تطوير التعليم لتتماشى ‏مع متطلبات المشروعات القائمة والعمل على تذليل العقبات للمشروعات السابقة.

‏واستعرض المجلس أوجه التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وبيت الزكاة المصري، في تنفيذ مشروعات ‏مشتركة تخص قطاعات التمريض وتأهيل الأطفال المتسربين من التعليم.

‏وخلال الاجتماع عرض مديرو المجمعات التكنولوجية، احتياج المجمعات إلى إنشاء مركز لخدمة المجتمع للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل مجمع كإيجار محطة للوقود وملعب لكرة القدم بمجمع الأميرية، وذلك لتعظيم موارد تلك المجمعات والاستفادة منها في تمويل مشروعاتهم المختلفة.

‏ووافق المجلس على تشكيل لجنة تفعيل توصيات البنك الدولي بشأن تطوير العمل بصندوق تطوير التعليم، كما وافق على المقترح المقدم بشأن الاستفادة من الأراضي المخصصة لصندوق تطوير التعليم بكلا من مدينتي أكتوبر وبدر لإنشاء مشروعات جديدة للصندوق.

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