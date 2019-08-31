فيديو.. السيسي يختتم زيارته إلى اليابان باستقبال رئيس حزب "كوميتو"

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى اليابان، اليوم السبت، بلقاء مع رئيس حزب "كوميتو" ناتسو ياماجوشي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان، في يوكوهاما.



من جانبه، رحب "ياماجوشي" بالرئيس السيسي، معربا عن سعادته بلقائه، كما أشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.



كما استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية "تاكيهيكو كاكيوشي" في مقر إقامته بيوكوهاما، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمار في مصر.