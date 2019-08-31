أسباب زيادة إصابة المرأة المصرية بسرطان الثدي (فيديو)

قال الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، إن سرطان الثدي هو السرطان الأول الذي يصيب المرأة في مصر والعالم أجمع، موضحًا أن سرطان الثدي أصبح في تزايد.



وأضاف "شعلان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على فضائية "dmc"، أن السبب في تزايد الإصابة بسرطان الثدي، هو أن المصريين أصبحوا يسيرون خلف أسلوب الحياة الغربي، والذي يتمثل في تناول الهرمونات، وعدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والسمنة والبدانة والأكل غير الصحي، والمبيدات، مشددًا على أن ما يزيد من خطورة المرض نظرة المصريين له وأن الشعب المصري عاطفي ويطلق على هذا المرض أنه المرض الوحش.



وتابع أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت حلمًا بالنسبة له، موضحًا أن هذه المبادة تستهدف 28 مليون سيدة، وسيتم تطبيقها على ثلاث مراحل على غرار مبادرة "فيروس سي"، والمرحلة الأولى للمبادرة تم البدء في 5300 وحدة صحية كنقطة بداية من القرى.