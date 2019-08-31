السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"خوفا من العادي" على طاولة مختبر السرديات

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:33 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
يناقش مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، رواية "خوفا من العادي" للكاتب فريد عبد العظيم، في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

تدور أحداث الرواية فى القاهرة المعاصرة، حيث يجتمع العديد من الشخوص الغرباء القادمين من قرى ومجتمعات مختلفة بحثًا عن حياة أقل قسوة، وآملًا فى الصعود الاجتماعى.

ويقول فريد عبد العظيم عن روايته: "الحياة العادية لا تعنى انعدام الهدف أو المعنى، فالحياة الاستثنائية والرغبة فى الشهرة أو التميز ليست فى الأغلب إلا نفق طويل من التمنى لا يوجد فى نهايته سوى الإحباط، لا أحد غدا سوف يصبح أغنى رجل فى العالم أو ينال جائزة نوبل أو سيصبح نجما مشهورا تلتف حوله الفتيات الفاتنات كما تهيئ لنا بعض دورات (التنمية البشرية) التى تبيع الوهم، الحلم والأمل من حق الجميع ولكن دون شطط فلكل منا قدراته، بالإضافة إلى أن تلك النجاحات ليست هى السعادة، فالسعادة توجد فى أبسط وأقل الأشياء العادية، لذا جاءت (خوفا من العادى) لتؤكد على جمال عادية الحياة".

تتبع الرواية رحلة "كمال" ابن محفوظ الشهيد منذ مغادرات القرية للالتحاق بكلية التجارة فى العاصمة، وفى القاهرة يتعرف على "نور" الصبى الهارب من نيران الحرب فى سوريا لتتغير حياته بصورة كبيرة ويدخل فى مسارات حياة جديدة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

قرينة الرئيس تهنئ المصريين ببداية العام الهجرى الجديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إسراء الغريب.. قنبلة فى وجه مرضى «الذكورة القاتلة»

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلى يتفق مع مدرب سويسرى والإعلان خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

ضحية أم كلثوم.. أسرار جديدة من حياة محمود الشريف

ads

الصور

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

أيام زمان

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

الصحة

دراسة: علاجات "انقطاع الطمث" قد تصيب بـ"سرطان الثدى"

الوجبات السريعة تصيب المراهقين بالاكتئاب

بسبب "لعاب كلب".. سيدة تفقد ساقيها و6 أصابع من يديها (صور)

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

الرئيس نيوز

النني إلى بشكتاش رسمياً لمدة موسم على سبيل الاعارة

سؤال برلماني حول خطة "التعليم" لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول

خاص| مصر تسدد 375 مليار جنيه من ديونها خلال عام

مفاجأة.. رينيه فايلر مدرب الأهلي الوسيم مواليد انتصار أكتوبر

منوعات

بسبب "كلمة".. 15 ألف دولار تعويضا على متن طائرة

إيرينا شايك تتألق بإطلالة بيضاء أثناء عودتها من أجازتها

شاب ألمانى يدخل موسوعة جينيس بمقاس حذاء 57

فيديو.. فتاة مصرية تُقرر تجميد بويضاتها لحين الزواج

كشكول

"الزناتي"يكشف السر وراء دعوات مقاطعة الطلاب لأول يوم دراسي

للأمهات.. 5 خطوات لتشجيع طفلك على تناول أطعمة"اللانش بوكس"

نقيب المعلمين: وفرنا 25 مليون جنيه كانت تصرف دون وجه حق

صندوق"تطوير التعليم"يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ


زيت وسكر

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بحدائق أكتوبر

فوائد صحية مذهلة لنبات البروكلي

الكميات المسموحة بها من فيتامين “ب 6 “

“التخطيط” تحذر من تجاوز السكان 130 مليون نسمة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

"خوفا من العادي" على طاولة مختبر السرديات

غدًا.. عرض "تأتون من بعيد" بجمعية نقاد السينما المصريين

إيمان خيري شلبى تشارك فى المعرض الفنى الرابع للتصوير الفوتوغرافي

اليوم.. "المسخ" على طاولة صالون هن الأدبى

صفحتنا ع الفيس بوك