"الزاوية التجانية" تحتفل بالعام الهجرى الجديد

أحتفلت الزاوية التجانية بإمبابة، مساء أمس، بالعام الهجرى الجديد، فى حضور شيخها الإمام صلاح الدين التجانى، الذى أكد على أن الهجرة النبوية، ذكرى غالية على قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، وقد اعتاد أهل التصوف عامة، وأتباع الطريقة التجانية على وجه الخصوص، الاحتفال بهذه الذكرى العطرة.



وقال لـ"الدستور" إن الهجرة النبوية حدث فريد، يحتفى به كل شعوب العالم الاسلامى، والهدف الرئيسى من الإحتفال هو أخذ العظة والعبرة، فهى تعلمنا هجرة الذنوب والمعاصى.



وأوضح أن الزاوية التجانية، يحتفل أتباعها ومريدوها، بهذه الذكرى الطيبة، بقراءة القرآن الكريم، والأوراد،والمدامة على الذكر، بالإضافة إلى مجلس العلم الذى يعقد بحضور علماء الزاوية، ويتم فيه، تناول الهجرة النبوية، ودروسها المستفادة.

