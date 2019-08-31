الهوسابير يقدم "toy story بالمصري" بالأزبكية

يقدم فريق الهوسابير عرض مسرحي جديد بعنوان "toy story بالمصري" على مسرح الهوسابير في الأزبكية، مطلع سبتمبر المقبل.



تدور أحداث العرض في إطار كوميدي وصراع بين الخير والشر، مليء بالمفاجآت، سيغير مفهوم الانيميشن في العروض المسرحية، لأنه يهدف إلي غرس القيم والأخلاق الحسنة لدى الأطفال بجانب المرح والكوميديا.



ومن المقرر أن تستضيف خشبة الهوسابير بقياده مديرة المسرح أروي قدورة أبطال "toy story بالمصري" الذى يشارك فيه محمد أشرف بدور "لوتسو"، محمد ناصر بشخصية "باظ"، وعبدالله نبيل "وودي"، محمد وحيد يجسد "القرد، وأندي"، ومني جبر "الأم" ويوسف محمد



عبدالله "بطاطس"، أحمد عاطف "الديناصور"، إيمى حجازى "بططساية"، جيسي النجار "تركسي"، نور الشريف "باربي"، فتحي خضر" سلينكي"، عبدالرحمن محمد " شوكة"، ياسمين فرج " ديناصورة"، أحمد نعمان "البلهون"، أحمد خالد "كورة البعبع"، سمير عاطف" فتفت" ميلاد ناجي "مزهري" فايزة محمد "القردة"، أمجد شاوشي "خنزير"، هادي هاتف "كن"، أحمد حسين "البيبي"، إسلام أسامة، ومحمود جابري يجسدان شخصية "دحاح الكتب"، والطفل جورج عاطف "القائم بدور اندي.



العمل استعراضات عبدالصبور، مسنق إعلامي زينب النجار، أزياء وديكور محمد سعد، مساعدا مخرج محمد أشرف وعبدالله وائل، ومخرج مساعد محمد وحيد، وإخراج عبدالله محمد عبدالله.