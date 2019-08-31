حبس متهم بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين في الدقي

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، السبت، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كشفت التحقيقات الأولية، عن إنشاء المتهم، 25 عامًا، شركة وهمية تحت مسمى "أكاديمية" بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبي السفر للدراسة.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء وجوده بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة التي تؤكد نشاطه، ومجموعة من العقود باسم الشركة، ونماذج امتحانات لمرحلة الثانوية العامة خاصة ببعض الدول لإيهام ضحاياه بقدرته على توفير فرص حصولهم عليها من الخارج، وإعلان ورقى خاص بالشركة مدون به أرقام حسابات الشركة لدى بعض البنوك.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.