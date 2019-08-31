ميركل تحصل على الدكتوراه الفخرية من كلية لايبتسيج للتجارة

حصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الدكتوراه الفخرية من كلية لايبتسيج للتجارة، تكريمًا لأسلوبها في القيادة السياسية.



وحضرت ميركل، 65 عامًا، مراسم التكريم، اليوم السبت، في دار أوبرا مدينة لايبتسيج بولاية سكسونيا، شرق ألمانيا.



ودعت ميركل في خطاب الشكر إلى الاستعداد للتوصل إلى حلول وسط، وقالت: " حلول وسط لا يمكن للمجتمع أن يحقق التضامن".



يُذكر أن ميركل حصلت من قبل على 17 دكتوراه فخرية، بينها درجات حصلت عليها من 3 جامعات إسرائيلية، وجامعة لايبتسيج، وجامعة هارفارد المرموقة فى الولايات المتحدة.



وقالت ميركل: "كل الجامعات التي منحتني الدكتوراه الفخرية ستسمع عني أيضًا عندما لا أعد مستشارة".



تجدر الإشارة إلى أن الدكتوراه الفخرية تُمنح لتكريم الجهود.



وبجانب الدرجات الفخرية، حصلت ميركل على درجة الدكتوراه العلمية في الفيزياء في ثمانينيات القرن الماضي.