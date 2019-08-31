السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: تعميم مودة فى المحافظات 2020 لارتفاع معدلات الطلاق 20%

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:31 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تعميم برنامج مودة فى محافظات الجمهورية ٢٠٢٠، مع استمرار ارتفاع معدلات الطلاق، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري، والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، كما سيتم تعميمه داخل الجامعات المصرية بداية من الفصل الدراسي المقبل.

وأضاف فى تصريحات للدستور، أن البرنامج يستهدف مليون شاب سنويًا، أغلبهم طلبة الجامعات والمعاهد العليا، والمكلفون بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي، ويبلغ عددهم يقرب 40 ألف مكلف بالخدمة العامة سنويًا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أيضا المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، كما تستهدف وزارة التضامن في مشروع "مودة" إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريب الإخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الأسرية قبل تصعيدها للتقاضى، على أن يبدأ التنفيذ فى أكتوبر 2019.

وأكدت وزارة التضامن أن المشروع يستهدف الشباب فى سن الزواج من 18 إلى 35 عامًا، مقسمين إلى طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعددهم 480 ألفًا، يتخرجون سنويًا فى 69 جامعة وأكاديمية حكومية وأهلية ودولية، مشيرًا إلى رصد ارتفاع معدلات الطلاق إلى 20% بين الأزواج فى الفئة العمرية من 30 إلى 35 عامًا، إذ بلغت الحالات نحو 198 ألف حالة سنويًا.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

قرينة الرئيس تهنئ المصريين ببداية العام الهجرى الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا.. غدًا السبت إجازة رأس السنة الهجرية

منذ حوالي 3 ساعات

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

منذ حوالي 23 ساعة

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

ads

الصور

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

أيام زمان

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

الصحة

دراسة: علاجات "انقطاع الطمث" قد تصيب بـ"سرطان الثدى"

الوجبات السريعة تصيب المراهقين بالاكتئاب

بسبب "لعاب كلب".. سيدة تفقد ساقيها و6 أصابع من يديها (صور)

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

الرئيس نيوز

النني إلى بشكتاش رسمياً لمدة موسم على سبيل الاعارة

سؤال برلماني حول خطة "التعليم" لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول

خاص| مصر تسدد 375 مليار جنيه من ديونها خلال عام

مفاجأة.. رينيه فايلر مدرب الأهلي الوسيم مواليد انتصار أكتوبر

منوعات

بسبب "كلمة".. 15 ألف دولار تعويضا على متن طائرة

إيرينا شايك تتألق بإطلالة بيضاء أثناء عودتها من أجازتها

شاب ألمانى يدخل موسوعة جينيس بمقاس حذاء 57

فيديو.. فتاة مصرية تُقرر تجميد بويضاتها لحين الزواج

كشكول

"الزناتي"يكشف السر وراء دعوات مقاطعة الطلاب لأول يوم دراسي

للأمهات.. 5 خطوات لتشجيع طفلك على تناول أطعمة"اللانش بوكس"

نقيب المعلمين: وفرنا 25 مليون جنيه كانت تصرف دون وجه حق

صندوق"تطوير التعليم"يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ


زيت وسكر

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بحدائق أكتوبر

فوائد صحية مذهلة لنبات البروكلي

الكميات المسموحة بها من فيتامين “ب 6 “

“التخطيط” تحذر من تجاوز السكان 130 مليون نسمة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

"خوفا من العادي" على طاولة مختبر السرديات

غدًا.. عرض "تأتون من بعيد" بجمعية نقاد السينما المصريين

إيمان خيري شلبى تشارك فى المعرض الفنى الرابع للتصوير الفوتوغرافي

اليوم.. "المسخ" على طاولة صالون هن الأدبى

صفحتنا ع الفيس بوك