التضامن: تعميم مودة فى المحافظات 2020 لارتفاع معدلات الطلاق 20%

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تعميم برنامج مودة فى محافظات الجمهورية ٢٠٢٠، مع استمرار ارتفاع معدلات الطلاق، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري، والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، كما سيتم تعميمه داخل الجامعات المصرية بداية من الفصل الدراسي المقبل.



وأضاف فى تصريحات للدستور، أن البرنامج يستهدف مليون شاب سنويًا، أغلبهم طلبة الجامعات والمعاهد العليا، والمكلفون بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي، ويبلغ عددهم يقرب 40 ألف مكلف بالخدمة العامة سنويًا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية.



وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أيضا المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، كما تستهدف وزارة التضامن في مشروع "مودة" إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريب الإخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الأسرية قبل تصعيدها للتقاضى، على أن يبدأ التنفيذ فى أكتوبر 2019.



وأكدت وزارة التضامن أن المشروع يستهدف الشباب فى سن الزواج من 18 إلى 35 عامًا، مقسمين إلى طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعددهم 480 ألفًا، يتخرجون سنويًا فى 69 جامعة وأكاديمية حكومية وأهلية ودولية، مشيرًا إلى رصد ارتفاع معدلات الطلاق إلى 20% بين الأزواج فى الفئة العمرية من 30 إلى 35 عامًا، إذ بلغت الحالات نحو 198 ألف حالة سنويًا.