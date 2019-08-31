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رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:31 م
جريدة الدستور
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أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل سولسكاير المباراة بمهاجم وحيد هو الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد بينما يلعب خلفه كل من دانييل جيمس وخوان ماتا.

وجاء تشكيل اليونايتد في المباراة كاملًا، كالتالي:

دي خيا - أشلي يونج - لينديلوف - ماجوير - آرون وان بيساكا - ماكتوميناي - بول بوجبا - أندرياس بيريرا - جيمس - ماتا - راشفورد.

على الجانب الآخر، يمثل ساوثهامبتون اليوم، كل من:

جان - سيدريك – فيسترجارد - بيدناريك - دانسو - روميو - هويبيرج - وارد - بوفال - إنجز – آدامز.

يذكر أن مانشستر يونايتد في المركز الرابع بالبريميرليج برصيد 4 نقاط، بينما ساوثهامبتون في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.

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