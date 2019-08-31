تعرف على اختصاصات "الوطنية للإعلام"

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والتي أصدر بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات الهيئة.



ومن الاختصاصات التي ذكرتها اللائحة:



إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.



إجراء حصر شامل لكل المؤسسات الإعلامية العامة، ولكل أصولها، وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع تنفيذ خطة لتنميتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل.



وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها وإشرافها على النواحي الاقتصادية والإدارية بتلك المؤسسات.



اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وصول خدمة المؤسسات الإعلامية العامة إلى مجميع مناطق الجمهورية بشكل عادل وضمان التزام هذه المؤسسات بتطبيق معايير وضبط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى للإعلام.