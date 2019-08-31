تعرف على راتب مدرب الأهلي الجديد

أعلنت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ليتولي مسئولية المدير الفني للفريق الأول يعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء.



ويحصل مدرب الأهلي الجديد على راتب سنوي يقدر بـ2.2 مليون دولار.



رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، تولى في مسيرته التدريبية 8 أندية.



بدأ مشواره في إبريل عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة، فقاد الفريق 3 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر الثالثة، ثم تولى تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3، وانتقل لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.