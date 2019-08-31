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مصر

الجمل: الشباب يمثلون أهمية كبيرة لمستقبل النقابات العمالية

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن اللجنة الإقليمية للمرأة بأفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للبناء والأخشاب BWI، عقدت اجتماعا بمدينة أبوجا النيجيرية، لتقييم ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية الإقليمية للمساواة بين الجنسين.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول نشاط المرأة في النقابات العمالية، موضحا أنه تبين وجود مجموعة من التحديات تواجه المرأة العاملة في العمل النقابي.

وأكد "الجمل" أن المشاركات في الاجتماع أكد أن غياب التمثيل الجيد للمرأة في المناصب القيادية بالنقابات العمالية.

على جانب آخر أوضح عبد المنعم الجمل، أن لجنة الشباب بالاتحاد خلال اجتماعها لمناقشة الخطة الاستراتيجية للشباب لعام 2020، شددت على ضرورة التركيز في مخاطبة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاع التشييد والبناء لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى وضع آليات لتنظيم عمل القطاع غير الرسمي.

وقال الشباب يمثلون أهمية كبيرة لمستقبل النقابات العمالية ومنحها قوة وفعالية كبيرة، مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التي تواجه الشباب في التنظيم النقابي عدم القدرة على التمثيل في الهياكل الإدارية، فضلا عن غياب الأنشطة النقابية.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط، يلتزم بشكل كبير بأهمية مشاركة الشباب، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من خطة عمله الإقليمية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية 2018 – 2021 للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

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