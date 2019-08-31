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تقارير ومتابعات

بالأرقام.. حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:27 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، اليوم السبت، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتعد زيارة الرئيس السيسي، هى الثالثة لدولة الكويت، فقد كانت الأولى، يناير 2015، وجاءت تعبيرًا عن المواقف الجيدة للكويت والمساندة للشعب المصري في أعقاب ثورة ‏30‏ يونيو‏.

يقدر حجم الاستثمارات الكويتية التراكمية في مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة- وفقًا لمواقع إخبارية كويتية- بما يزيد على 15 مليار دولار، وتشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة تعمل في عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة، كذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، بالإضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إلى جانب استثمارات في قطاع العقارات من قبل الأفراد والمؤسسات.

تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدرة بنحو 1.1 مليار دولار عبر عدد من رجال الأعمال من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر في قطاع البناء والتشييد، الخدمات، فروع الشركات المصرية في الكويت، إلى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 70 ألف دولار لنحو 5% فقط من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك، خصوصا في العقارات.

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