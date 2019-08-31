"تعليم مطروح" تواصل استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

تواصل مدارس محافظة مطروح استعداداتها المكثفة، علي مدار الأسبوع الثالث، لضمان جاهزيتها التامة لانطلاق العام الدراسي الجديد.



وقال وكيل تعليم مطروح، إن المدارس تستمر في رسم لوحات مهنية معبرة عن أسمي أيات الاخلاص والاجتهاد والتفاني في العمل، وتقدير المسئولية.



وأوضح أن مديري وهيئات تدريس المدارس يسارعون الخطي ويسابقون الزمن للانتهاء من أعمال الصيانة في إطار المجهودات الواضحة المبذولة لضمان انطلاق سنة دراسية تتوافر فيها كافة الأجواء التربوية المناسبة لتقديم محتوي تعليمي متطور ومنتج تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب بكافة أرجاء مطروح.





