جامعة سوهاج تختتم دورات المستوي الاحترافي لبرنامج التميز

اختتم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، فعاليات دورات المستوي الاحترافي من برنامج التميز في ضمان الجودة والإعتماد والالتحاق بسوق العمل، وتناول موضوعات التكنولوجيا والإبداع فى مؤسسات التعليم قبل الجامعي في ضوء معايير ضمان الجودة.



و صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن ضمان جودة التعلم أصبحت لغة عالمية مشتركة للتعاون بين المؤسسة والمجتمع والمسؤولين، وآلية لتطوير وتجديد وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وأحد أهم المداخل التي تشجع على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وإنتاج جيل مؤهل وقادر على البناء والعطاء.



وأوضح أنه انطلاقاََ من رؤية مصر 2030، وتعاطياََ مع المستجدات المتسارعة، فقد بدأت الجامعة خلال الفترة الماضية في عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، وذلك من خلال ماقدمه مركز ضمان الجودة من دورات وبرامج تدريبية متخصصة ومميزة، تهدف بشكل أساسي إلى إنتاج وخلق كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل، من خلال امتلاكها لمجموعة من المهارات والخبرات في مجال ضمان الجودة.



وأكد الدكتور أيمن عبد الحميد مدير المركز، أنهم مستمرون في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة ببرنامج التميز في ضمان الجودة والإعتماد، والتي خصصت للمعلمين والخريجيين والطلاب والباحثين عن وظائف في مجال التعليم، مضيفًا أن المتدربين نجحوا في إجتياز دورات برنامج التميز كاملة، وشارك اليوم ٢٣ متدربا في الدورة السادسة والنهائية بالمستوي الاحترافي، والتي ارتكزت علي محورين من أهم المحاور في العملية التعليمية هما التطبيقات التكنولوجية، واستراتيجيات الإبداع لمواكبة التكنولوجيا الرقمية والتنافسية العالمية في مجال التعليم، كما تضمنت الدورة ورش عمل وتدريبات عملية على بعض التطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم، بالإضافة إلي التدريب علي استراتيجيات الإبداع وكيفية تطبيقها.