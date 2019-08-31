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ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بشرق الإسكندرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تمكنت إدارة تموين شرق، برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة، من ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر، خلال حملات تموينية بنطاق الإدارة.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر لسوبر ماركت لعرض سلع غذائية مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات، وكميتها كالأتي: "40 كجم سدق، 25 علية سلطة جبن، قرص جبن تركى زنة 12 كجم، 8 قالب زبدة زنة القالب واحد كجم، 20 طبق جبن موتزيرلا زنة الطبق ربع كجم".

كما تم تحرير محضر لسوبر ماركت لحيازته وعرضه 85 كجم سدق مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات، وتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و15 محضر عدم وجود شهادات صحية،و 3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر هدم وإزالة ثلاجة بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر تصرف فى عدد 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم لأحد المخابز بمنطقة سموحه الجديدة، وتحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، محضر لأحد المخابز لإستخدام ماكينة صرف الخبز خارج المخبز، وبإدارة أخرى غير الإدارة التابع لها المخبز.

كما تم تحرير محضر لمخبز لتجميعه 24 بطاقة تموينية بمنطقة أبيس الاولي، و4 محاضر عدم نظافة ادوات العجين لمخابز بلدية، و4 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، ومحضر لبدال تموينى لتوقفه عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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