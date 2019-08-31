المحكمة ترفض الإفراج عن البشير وتؤجل المحاكمة

رفض قاضي التحقيق الإفراج عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بكفالة، وتم توجيه تهمة الثراء غير المشروع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل لفضائية "العربية"، اليوم السبت.



وانتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد الاستماع لشهود العيان وتأجيل المحاكمة إلى السبت المقبل.



وبدأت وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووجهت للرئيس السابق البشير أيضا في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه، بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.