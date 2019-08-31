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رياضة

بث مباشر..مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:36 م
مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
الدستور
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يلتقي فريق ساوثهامبتون مع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من اليوم السبت، على ملعب سانت ماري معقل فريق ساوثهامبتون، بقيادة الحكم الإنجليزي الشهير مايك دين.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها في ثلاث جولات ماضية من عمر البريميرليج هذا الموسم، مسجلًا 3 أهداف فيما استقبل نفس العدد من الأهداف.

وبدأ مانشستر يونايتد المسابقة بالفوز برباعية نظيفة أمام تشيلسي الإنجليزي مما أعطى دفعة معنوية لجماهيره للمنافسه على اللقب فى الموسم الحالي، لكن سرعان ما تبخرت بعد التعادل فى الجولة الثانية والخسارة فى الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي ليحصد اليونايتد 4 نقاط فقط من أصل.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ساوثهامبتون اللقاء مستغلا عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة ايجابية أمام مانشستر يونايتد، منتشيا بفوزه الأخير أمام برايتون بهدفين دون رد خارج ملعبه، بعدما تلقى هزيمتين في أول مباراتين أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة أمام ليفربول بنتيجة 2-1 ليحصد ثلاث نقاط فقط احتل بها المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب المسابقة.

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