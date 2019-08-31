قرينة الرئيس تهنئ المصريين ببداية العام الهجرى الجديد
السبت 31/أغسطس/2019 - 12:31 م
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أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.
وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام والشعب المصري أجمع بخير".
وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام والشعب المصري أجمع بخير".