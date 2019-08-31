"المرور" تضبط 5206 مخالفات

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5206 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة سيارة بدون أو انتهاء رخصة تسيير وقيادة، و26 مخالفة دراجات نارية، 17 مخالفة موقف عشوائي، كما تم ضبط 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و47 مخالفة شروط الترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.