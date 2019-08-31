عبدالكريم: خطة لحماية قلعة قايتباى من آثار المناخ

عقد المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعًا بحضور الدكتور سيد عبدربه، مستشار وزير الري للتخطيط العمراني، وممثلي محافظة الإسكندرية وقيادات الهيئة لمناقشة تطوير منطقة قلعة قايتباي، وذلك ضمن خطة مشروعات حماية المدن الساحلية المختلفة، ومنها الإسكندرية ومطروح ورشيد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ وارتفاع الحرارة وعوامل النحر.



وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، لـ"الدستور": إن الخطة الجديدة لأعمال قلعة قايتباى تستهدف حماية الشواطئ المجاورة لها من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، التي تتسبب في فقدان الكثير منها، وتعرض بعض المناطق المحيطة للغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر.