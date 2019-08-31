إيمان خيري شلبى تشارك فى المعرض الفنى الرابع للتصوير الفوتوغرافي

تشارك المخرجة إيمان خيري شلبي في المعرض الفني الرابع للتصوير الفوتوغرافي، الذي ينطلق ابتداء من السادسة مساء غد الأحد بقاعة الأرض، والكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بمنطقة الزمالك، ويستمر حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.



يشارك في المعرض أكثر من 400 مصور بمجموعات متميزة من الأعمال الفنية، والمعرض لمجموعة "هيا نتعلم"، أسسها المصور بولس إسحق في عام 2013، بهدف إظهار الإبداع في فن التصوير الفوتوغرافي، وتضم نحو 110 آلاف مصور بين هاوين ومحترفين.