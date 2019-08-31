مداهمات أمنية لتجار السموم بمحيط الأندية الرياضية

وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ومصايف المحافظات.



وجاءت التحركات الأمنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأندية ومراكز الشباب والمصايف.



وعقب اتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (49) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (64) متهمًا.



وعثر بحوزة المتهمين على 30،750 كيلو جرام بانجو، و16،740 كيلو جرام حشيش، و1،15 كيلو جرام هيروين، و200 جرام من الآيس، و70 جرام أفيون، و6030 قرص ترامادول، و278 قرص مخدر مختلف الأنواع.



وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط"24،900 ألف جنيه- 40 دولار أمريكي- 62 هاتفا محمولا- 9 سيارات- 3 دراجات نارية- 8 قطعة سلاح أبيض- 2 ميزان- 3 سرنجات".