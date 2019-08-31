"البيئة" تكشف تفاصيل مهرجان "الطبيعة والثقافات" بوادي دجلة (فيديو)

قال محمد مصطفى، مدير التوعية بوزارة البيئة ومدير مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية، إن محمية وادي دجلة ضمن 30 محمية طبيعية موجودة في مصر.



وأضاف محمد مصطفى، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية تم بتوجيهات من وزيرة البيئة لتنشيط السياحة البيئية في المحميات الطبيعية وجمع الثقافات المصرية المختلفة.



وأوضح مدير التوعية بوزارة البيئة، أن الهدف هو جمع كل الثقافات والقبائل الموجودة في مصر، وهذا يعتبر الأول وهناك نية في توسع هذه الثقافات، فضلًا عن الفنون والمشغولات والمعروضات والأكلات الشهيرة لكل قبيلة، موضحا أنهم تخطوا الآن الـ100 زائر وما زالوا في البداية لمعرفة المحميات الطبيعية وزيادة الإنتاج.