الليلة.. محمد الباز يفضح المنصف المرزوقى وعلاقته بالإرهاب فى 90 دقيقة

يكشف الإعلامى الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، بالمستندات والفيديوهات والوثائق حقيقة المنصف المرزوقى، المرشح الرئاسى التونسى، وعلاقته بالجماعات الإرهابية في تونس ومصر والشرق الأوسط، وسر تمويلاته الحرام لنشر الفوضى والعنف فى الدول العربية، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



كما يستضيف الإعلامي محمد الباز، رضا أحمد حسن، الشاب الذي كسر حواجز المستحيل، وتغلب على ظروفه حيث يعيش بلا أطراف.



ويكشف رضا عن تفاصيل رحلته للتغلب على ظروف ولادته بلا أطراف، بعد اعتقاد جميع أهله أنه فى عداد الموتى.



ويتحدث رضا عن سر تسميته هذا الاسم، وعن أسرته وأصدقائه ودراسته فى كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنوفية، كاشفا عن طموحاته الإعلامية وآماله فى الفترة المقبلة، ويشرح كيف يتعامل مع الناس ومعاناته من التنمر.



ويواصل الإعلامى محمد الباز عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحة "90 دقيقة" مع محمد الباز، على "فيسبوك"، باإضافة إلى استعراض استجابات المسئولين للمشاهدين.