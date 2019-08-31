إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، بجوار الكوبري الدولي 45 بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عبدالقوي عمرو رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي 45 كفر الدوار - الإسكندرية.



على الفور انتقل الرائد محمود قاسى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين إصابة كل من "محمد بشير عبد الونيس" ٢٤سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد رمضان الصافى" ٢٠ سنة، مصاب بسحجات بالذراع الأيسر، و"محمد شحاتة بشير" ٢٣ سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"مازن عادل محمد"، ٤ سنوات، مصاب بإصابة شديدة في الرأس.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.